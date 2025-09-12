Potenza, Elisa Claps aveva solo 16 anni quando quel 12 Settembre 1993 non fece più ritorno: a lei, eterno fiore, il nostro pensiero costante

Ancora un altro anno è passato.

Oggi sono 32 anni senza Elisa Claps, 16enne che resterà per sempre impressa nel cuore dei potentini e di quanti hanno conosciuto il suo sorriso e la freschezza dei suoi anni.

Come tutti tristemente sanno, Elisa la mattina del 12 Settembre 1993, uscì da casa sua per un appuntamento dal quale non fece più ritorno.

Il suo cadavere è stato ritrovato 14 anni fa, nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità, nel Centro Storico di Potenza.

Il suo assassino, Danilo Restivo, condannato a 30 anni di carcere.

Nonostante la ferita per quella tragica scomparsa sia viva come il primo giorno, tra le tante lacrime versate e le risate di quella timida ragazza che ormai risuonano tra le onde del tempo, c’è chi vuole ricordare la giovanissima Elisa non solo oggi, ma ogni giorno, affinchè ciò che ancora non è stato svelato, venga alla luce.

A Elisa, eterno fiore di Potenza, va il nostro pensiero costante accompagnato da un forte abbraccio alla famiglia che l’ha perduta troppo presto.