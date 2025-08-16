Oggi si celebra Santa Serena, Imperatrice di Roma: auguri a chi porta il suo nome

Oggi 16 Agosto, si celebra Santa Serena, Imperatrice di Roma.
Come fa sapere nel dettaglio il Santo del Giorno:
“Santa Serena di Roma visse nel III secolo e fu un’imperatrice moglie dell’imperatore romano Diocleziano colui che ordinò una delle più grandi persecuzioni contro i cristiani.
Secondo fonti dell’epoca, nel periodo delle persecuzioni dioclezianee la moglie di Diocleziano si chiamava Prisca.
Serena sarebbe stata dunque moglie di Diocleziano prima di lei e prima che questi divenisse imperatore.
Negli Atti di san Marcello e di santa Susanna si dice che l’imperatrice Serena sia intervenuta per difendere i cristiani dalla persecuzione.
Per questo la tradizione vuole che Serena sia stata ripudiata e in seguito sia morta martire proprio nelle persecuzioni attuate da Diocleziano.
Ma il suo intervento fu proficuo, riguardo il termine della persecuzione, perché nel 305 Diocleziano abdicò e si ritirò a Spalato”.
Auguri a tutte coloro che portano il nome di Serena.