Percorribile la nuova strada che collega Tiera con le contrade: ecco da quando

“Da domani nel tardo pomeriggio sarà percorribile la nuova strada che collega Tiera con le contrade di Barrata, Bosco Grande e Bosco Piccolo!“.
È quanto fa sapere il Consigliere Comunale della Città di Potenza, Francesco Giuzio, che scrive:
“Si tratta di un intervento per far fronte a una situazione emergenziale, verificatasi appena 3 giorni fa!
Chiediamo a tutti i cittadini attenzione e massima cautela alla guida, in un tratto che avrà limite di velocità 20 km/h.
Nei prossimi giorni apporteremo le migliorie necessarie per trasformare questa soluzione temporanea in una vera e propria infrastruttura ordinaria, a disposizione di tutta la comunità.
Un grazie di cuore agli uffici comunali, che con velocità ed efficienza hanno raggiunto questo risultato storico per la nostra città!
Una cosa posso dirla, senza paura di essere smentito: con un Sindaco come Vincenzo Telesca faremo grandi cose per questa città, stateci vicino!”.