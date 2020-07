Pignola, arrestato un 47enne: ecco cosa hanno trovato i Carabinieri in casa dopo un litigio

I Carabinieri della Stazione di Pignola hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne del luogo, responsabile di detenzione di un’arma clandestina da sparo, denunciandolo anche in stato di libertà per il possesso di due armi bianche.

Nel dettaglio, i militari, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma, sono intervenuti alle prime luci del mattino presso l’abitazione dell’uomo, in quanto erano stati segnalati degli schiamazzi all’interno dello stabile, verosimilmente causati da una lite domestica.

Una volta giunti, gli operanti hanno appurato la fondatezza della notizia, tanto da accertare che poco prima si era innescato un litigio tra i due coniugi, subito sedato dai Carabinieri, evitando, tra l’altro, che lo stesso potesse sfociare in conseguenze ulteriori.

A seguire, nell’abitazione, i militari hanno deciso di approfondire le verifiche, eseguendo una perquisizione nella ricerca di eventuali armi detenute.

Il proposito degli operanti è risultato essere fondato.

Difatti, all’interno di un mobile contenuto nella camera da letto del soggetto, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola “clandestina”, del tipo revolver, calibro 32, di fabbricazione americana, funzionante, priva di matricola.

Oltre all’arma, sono stati trovati un coltello a scatto ed un pugnale, della lunghezza di 33 e 50 centimetri, anch’essi sequestrati.

Al compimento degli accertamenti, il 47enne è stato arrestato perché trovato in possesso dell’arma “clandestina” ed allo stesso tempo è stato deferito in stato di libertà All’Autorità Giudiziaria poiché aveva nella disponibilità anche le due citate armi bianche.

L’operazione di servizio rientra tra le serrate attività d’istituto destinate ad assicurare un efficace controllo del territorio, in particolare come forma di prevenzione per tutti i reati annoverabili tra le fattispecie di violenza di genere, azione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno conducendo attraverso i presidi territoriali dipendenti, quali i Comandi di Compagnia e Stazione.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)