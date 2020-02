Pignola, Consiglieri devolvono il gettone di presenza per “sostenere una grande iniziativa di solidarietà rivolta a tutta la comunità”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dei consiglieri comunali di maggioranza di Pignola Leo Albano, Antonio De Luca, Cristiano Lauria, Michele Tammone:

“Devolvere il nostro gettone di presenza dell’anno appena trascorso, previsto per tutti i Consiglieri con la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, per sostenere una grande iniziativa di solidarietà rivolta a tutta la comunità è per noi motivo di orgoglio e allo stesso tempo di attenzione e disponibilità, consapevoli che l’impegno deve continuare per sostenere in qualsiasi modo tutte le iniziative che guardano al bene comune del nostro paese.

Il progetto fortemente voluto dal CAD Sociale di Pignola per l’installazione di tre defibrillatori è stato ampiamente sostenuto dall’amministrazione comunale già negli anni passati.

Oggi, prendendo atto della necessità di eseguire la dovuta manutenzione per garantirne il corretto funzionamento, abbiamo deciso di lanciare un segnale forte a livello istituzionale, per favorire la diffusione della cultura della prevenzione, per la tutela della salute e la sensibilizzazione dei cittadini alla cultura del primo soccorso.

Il nostro vuole essere solo un piccolo gesto concreto, con la ferma volontà di rinnovare il nostro impegno a servizio della comunità, con forte senso di responsabilità e partecipazione”.