Potenza: 25enne finisce in manette! Ecco cosa ha scoperto la Polizia

A Potenza nella mattinata di ieri, in Via dell’Ateneo Lucano, nel corso dei servizi volti al contrasto all’illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, intensificati anche nelle aree periferiche della città dal Questore Giuseppe FERRARI, personale della Squadra Mobile (Sezione Antidroga) ha tratto in arresto un venticinquenne cittadino nigeriano, colto nella flagranza del reato di illecita detenzione di eroina.

In particolare, nel corso del servizio gli operanti notavano dei giovani tossicodipendenti del luogo in evidente stato di attesa; dopo pochi minuti sopraggiungeva il cittadino straniero che veniva subito avvicinato dai giovani.

A questo punto, i poliziotti intervenivano fermando il soggetto nonostante avesse tentato la fuga; la successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire e sequestrare trenta involucri pronti per la commercializzazione al dettaglio contenenti, in totale, circa 23 grammi di eroina.

Veniva sequestrata, inoltre, la somma in denaro di € 80 suddivisa in banconote da diverso taglio.

Il cittadino straniero, è stato poi condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

