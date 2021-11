Potenza: a questo Museo saranno donate importanti opere per dire no alla violenza sulle donne! L’evento

Lunedì 22 Novembre 2021 per iniziativa dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici/Sezione di Potenza e degli Stati Generali delle Donne Nazionali e della Basilicata si terrà alle ore 10:30, presso il Museo Provinciale di Potenza la cerimonia di donazione alla pinacoteca del Museo Provinciale di Potenza delle belle e importanti opere degli artisti Nino Tricarico e Tina De Stefano, opere appositamente realizzate sul tema della violenza contro le donne.

Infatti, l’Evento viene realizzato, in collaborazione con la Provincia di Potenza e, quindi, con il suo Presidente Rocco Guarino e i Dirigenti e altri ospiti tra cui Lucia Girolamo, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza, in vista della prossima Giornata 2021 per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Con le Rappresentanti Nazionali e Regionali delle Associazioni promotrici sono stati invitati a intervenire le massime Autorità Regionali e gli Ordini professionali degli Avvocati con i relativi CPO, le Sindache e i Sindaci aderenti al Progetto “Città delle Donne” degli SGD, le Sindache e i Sindaci della Basilicata, Assessore, Assessori, Rappresentanti di Istituzioni, Enti e Associazioni non solo femminili.

L’Evento di Lunedì 22 Novembre 2021 segue la Donazione del 25 Ottobre 2021 al Museo Nazionale di Matera, nella quale gli SGD e l’ANDE di Potenza hanno consegnato la bella Opera di Stefano Bressani “Two rocks and the moon”.

