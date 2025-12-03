Potenza: addio a Don Antonio Meliante, “sacerdote zelante”

“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”.

Con animo addolorato e insieme aperto alla speranza e alla fede che si fondano sulla Risurrezione di Cristo Signore, l’Arcivescovo Metropolita Mons. Davide Carbonaro, i genitori, la sorella e il presbiterio dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, annunciano che il Signore ha chiamato a partecipare alla liturgia del cielo il carissimo don Antonio Meliante.

Nell’assicurare il suffragio per la sua anima benedetta e immortale, lo affidano al ricordo di quanti qui in terra lo hanno conosciuto come sacerdote zelante.

Appena sarà possibile, verrà data comunicazione dell’orario della celebrazione esequiale.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.