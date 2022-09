Potenza: al via il mercatino dell’usato, dell’antiquariato e artigianato artistico. Ecco i dettagli

Il Presidente dell’Associazione Eventi Lucani Aps, Alfredo Rocco, annuncia la manifestazione prevista a Potenza Venerdì 23 e Sabato 24 Settembre in Piazza Mario Pagano.

Si tratta di un mercatino dell’antiquariato, artigianato artistico, del collezionismo e dell’usato.

Queste le sue parole:

“Abbiamo in programma una serie di eventi nei Comuni della nostra Regione a cui far partecipare non solo gli espositori che hanno già esperienza ma anche quanti vorranno, per la prima volta, mettere in mostra capacità e passione.

Saremo lieti di offrire loro questa opportunità fornendo supporto e assistenza.

La cittadinanza è invitata“.

Ecco la locandina dell'evento

