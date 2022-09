Bruttissimo incidente: è grave un giovane del potentino!

Grave incidente stradale nella serata di Domenica 18 Settembre, a Camposampiero (PD).

A finire fuori strada un ragazzo di 31 anni di Muro Lucano che era in sella ad una Kavasaki 750.

Il giovane si trova in provincia di Padova per motivi di lavoro.

L’accaduto è avvenuto in via Molino Nuovo, la moto è finita in mezzo ad un campo agricolo adiacente alla carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario al recupero del centauro, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito in codice rosso in ospedale.

Sul posto anche la polizia stradale per accertare le cause dell’incidente.a

