Potenza, al via la valorizzazione del Centro Storico: ecco l’iniziativa

“Ri Viviamo il centro storico – Potenza”, promosso dai Professionisti d’impresa, è l’iniziativa nata per valorizzare il cuore antico del capoluogo lucano attraverso l’estro e la creatività di designer e artigiani locali e di rilievo nazionale.

Come fanno sapere i “Professionisti d’Impresa”:

“Il progetto “Ri Viviamo il Centro Storico – Potenza” nasce dalla volontà di offrire un’opportunità a tutti gli operatori economici che hanno voglia di investire nel Centro Storico.

La ricerca di mercato effettuata da Professionisti d’Impresa ha rilevato come gli interessati non siano solo una manciata di soggetti bensì decine e decine di artisti, artigiani, commercianti, imprenditori, collettivi e consorzi che credono fortemente nelle potenzialità della loro città e in essa hanno voglia di investire.

II progetto, tuttavia, non ha trovato riscontro amministrativo lasciando la consapevolezza che l’unica modalità perseguibile per vedere rinascere il nostro Centro Storico rimane quella privatistica.

Sappiamo, altresì, che viaggiare in solitaria spesso non è produttivo.

Per questo, abbiamo deciso di coinvolgere l’Associazione We Love Potenza nel progetto, affinché la nostra voce non rimanga inascoltata”.

Salvatore Iannarelli, Presidente We Love Potenza, in merito ha dichiarato:

“Riceviamo con molto piacere l’attestato di stima da parte dei Professionisti d’Impresa, a cui vanno i nostri più cari ringraziamenti per aver deciso di coinvolgerci nel progetto “Ri Viviamo il Centro Storico–Potenza”.

Investire in Via Pretoria e zone limitrofe rappresenta una necessità di prim’ordine, così come supportare gli operatori economici che scelgono di mettersi in gioco con il chiaro intento di valorizzare la nostra città seguendo la strada del commercio.

A livello associativo We Love Potenza, da tempo impegnata in progetti di rilancio del cuore antico della città, ha intenzione di riavviare il progetto di rete “La Potenza del design”, organizzata già nel 2019 nel nostro centro storico con partner nazionali ,puntando sull’estro e la creatività degli artigiani e designer locali.

Per questo motivo, nelle prossime ore, chiameremo a raccolta tutti i soggetti interessati al fine di costituire un tavolo di confronto e lavoro”.

Cosa ne pensate?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)