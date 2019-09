Potenza: ancora un incidente su questa strada della provincia! Grave una persona

Sulla strada statale 585 “Fondo Valle del Noce” è stato momentaneamente istituito il senso unico alternato, gestito dai Carabinieri, a causa di un incidente avvenuto al km 25,900, nel comune di Lagonegro (PZ).

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli, con tre persone ferite, di cui una in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco ed il personale del 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.