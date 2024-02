Potenza, ancora un tragico incidente in provincia: una persona ha perso la vita

Ancora un tragico incidente si è consumato sulle strade lucane.

Il triste episodio si è verificato sulla fondovalle dell’Agri (nei pressi del bivio per San Brancato di Sant’Arcangelo).

Un uomo, dalle prime notizie un 55enne, ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando uscendo fuori strada.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Strada chiusa in entrambe le direzioni per consentire le consuete operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Restano da chiarire le cause di quanto accaduto ma non sembra siano rimasti coinvolti altri mezzi.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa triste perdita.