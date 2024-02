Potenza, Asp: firmati 61 contratti! Auguri di buon lavoro

Sono stati assegnati sessantuno incarichi ad altrettanti Dirigenti Medici con l’obiettivo di potenziare servizi e specializzazioni.

Le assunzioni- che non sono nuove immissioni ma solo adeguamento agli incarichi per il personale già in servizio da anni presso la Asp e che mai era rientrato nell’assegnazione- sono frutto di due determine dirigenziali (la numero 22/2024 dell’11 gennaio e la 44/2024 del 16 gennaio) e rafforzano l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza verso un modello che sia sinonimo di eccellenza nei servizi sanitari.

Sono stati assegnati, nello specifico:

undici incarichi come responsabili di Unità Operative Semplici Dipartimentali,

due come responsabile di Unità Operativa Semplice,

quarantotto incarichi di Alta Specializzazione.

Questa assegnazione, fortemente voluta dal Direttore della Asp Basilcata Antonello Maraldo, riflette un attento studio delle esigenze del territorio e dei diversi ambiti sanitari, tanto che sono stati destinati:

sette incarichi al Dipartimento per i Sevizi,

otto al Dipartimento per il Territorio,

otto al Dipartimento Salute Mentale,

quattordici al Dipartimento Salute Umana,

venti al Dipartimento Benessere Animale,

due al Dipartimento Post-Acuzie e tre al Dires.

Positivo il giudizio del Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo per cui:

“con queste nomine, che diventeranno effettive a partire dal primo marzo prossimo, si mira a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti al cittadino nella certezza che l’esperienza e la competenza dei nuovi Dirigenti Medici contribuiranno al costante sviluppo e all’innovazione del nostro sistema sanitario regionale, garantendo cure sempre più efficaci e personalizzate”.

La Asp, a latere di queste nuove assegnazioni, comunica anche che sono rimasti vacanti circa una trentina di incarichi, per i quali si procederà ad indire un nuovo bando anche se in tal caso sono pochi i dirigenti che non hanno partecipato alla domanda per le precedenti assegnazioni.

A questo, si sommerà anche il bando- di prossima uscita- per gli ultimi incarichi dirigenziali in area amministrativa.

Sull’assegnazione degli incarichi dirigenziali in area medica è intervenuto anche l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona Francesco Fanelli per il quale:

“la nomina dei 61 nuovi dirigenti permetterà di rafforzare in modo poderoso gli organici delle strutture territoriali con l’obiettivo di abbattere le liste di attesa e potenziare l’assistenza ai cittadini, garantendo professionalità e competenza”.

Per l’Assessore Fanelli lo sforzo è unanime nel cercare in ogni modo possibile:

“di superare la carenza di personale nel sistema sanitario, applicando una programmazione lungimirante basata sui fabbisogni delle singole aziende, la formazione di medici e specialisti in grado di garantire ricambio generazionale, di bilanciare i pensionamenti attesi e di assicurare punti di riferimento e guida per le nostre strutture.

Unitamente alla Direzione Strategica dell’ASP rivolgiamo lo sguardo al futuro puntando al sostegno della sanità lucana dalle basi, ovvero investendo con forza nelle risorse umane”.