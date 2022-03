Potenza: assegnate le deleghe ai Consiglieri provinciali e insediate ufficialmente le 4 Commissioni Consiliari. Le foto

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha ufficialmente assegnato questa mattina due deleghe ai Consiglieri provinciali ed insediato le 4 Commissioni Consiliari oltre a quella Affari Istituzionali composta dai Capigruppo.

Al Consigliere Provinciale, Sindaco di Missanello, Filippo Sinisgalli (IV- Provincia al Centro), è stata affidata la delega del settore della Viabilità, mentre al Consigliere Fabio Laurino (Gruppo Art.1- Europa Verde-M5S), Assessore del Comune di Tito, la delega del settore Ambiente.

Il Presidente si è poi riservato di assegnare la delega nel settore della edilizia scolastica.

Questa mattina sono poi state insediate le Commissioni Provinciali che attraverso il rinnovato protagonismo e l’impegno dei singoli consiglieri, dovrà garantire un costante contatto con la struttura dell’Ente e garantire alla Presidenza una maggiore e migliore gestione dei settori per i quali gli investimenti ordinari e quelli derivanti dal PNRR hanno bisogno di essere seguiti attentamente rispettando i tempi e lavorando ad una risposta immediata ai bisogni dei cittadini lucani.

Uno sforzo corale per il quale la Provincia riafferma il suo ruolo di Ente intermedio ma anche di garante delle esigenze rappresentate dai Comuni del territorio provinciale facendo giustizia di luoghi comuni ma invocando nel contempo il rispetto degli impegni assunti a livello nazionale nel disegno di riforma del TUEL (Testo unico degli Enti Locali) in discussione in queste settimane.

Della Commissione “Affari Generali e Istituzionali”, presieduta dal Presidente Guarino, fanno parte i capigruppo consiliari:

Antonio Rizzo (Pd);

Carmine Ferrone (Gruppo Art.1- Europa Verde-M5S);

Filippo Sinisgalli (IV-Provincia al Centro);

Michele Lioi (Lega);

Alessandro De Sina (Forza Italia);

Giovanni Setaro (FdI).

-La II^ Commissione Consiliare permanente, “ ISTRUZIONE- LAVORO – EDILIZIA e PATRIMONIO” ha eletto Presidente, Vincenzo Bufano (Pd). Vice Presidente, Giovanni Barbuzzi (Lega);

-La III^ Commissione Consiliare “ VIABILITA’- TRASPORTI – PIANIFICAZIONE”, ha eletto Presidente: Rocco Pappalardo (Pd); Vice Presidente, Giovanna Di Sanzo (FI);

-La IV^ Commissione Consiliare permanente “ BILANCIO – CONTENZIOSO – TRIBUTI-RISORSE UMANE”, ha eletto Presidente: Giovanna Di Sanzo (FI) e Vice Presidente, Fabio Laurino;

-La V^ Commissione Consiliare permanente, “ AMBIENTE- FORESTAZIONE-CULTURA”, ha infine eletto Presidente: Michele Giordano (Art.1-EUV-M5S), mentre Vice Presidente è stato eletto Filippo Sinisgalli.

Ecco le foto.

