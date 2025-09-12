Potenza, attimi di commozione all’elisuperficie: la statua della Madonna Nera di Loreto viene accolta dal personale del Dipartimento di Emergenza Urgenza. Ecco le foto

Attimi di commozione e preghiera per gli operatori del Dipartimento di Emergenza Urgenza 118 della Asp Basilicata che ha accolto la sacra effige della Madonna di Loreto.

Partita dall’Azienda Ospedaliera Regionale e diretta all’Istituto Don Uva, la statua è stata portata in pellegrinaggio da Unitalsi e Associazione dell’Adorazione Eucaristica presso i padiglioni di via Potito Petrone dove, dopo una breve celebrazione eucaristica ed una benedizione, ha sostato- come protettrice degli aviatori- presso la base dell’elisoccorso con un altro momento intenso di preghiera ed una ulteriore benedizione impartita a tutto il personale di volo.

Su iniziativa del Direttore del Deu 118, Serafino Rizzo, è stata recitata la preghiera dell’Aviatore e presso la centrale operativa 118 la preghiera del medico voluta da Giovanni Paolo II e implorante ‘l’essere costantemente al servizio di chi soffre nella consapevolezza della grande missione affidata’.

La Madonna Nera di Loreto in legno di cedro, sostituita all’originale nel 1922 dopo un incendio che ne distrusse l’originale, è in pellegrinaggio nelle regioni italiane e al termine rientrerà nella Santa Casa Santuario dove ogni anno accoglie migliaia di pellegrini in devozione mariana.

La Madonna è patrona degli aviatori, la cui iconografia è raffigurata in alcuni affreschi del Santuario di Loreto.

Dopo la tappa presso la struttura sanitaria Don Uva, la sacra effige sosterà presso la Chiesa di San Pietro e Paolo del capoluogo potentino.

Ecco le foto della Madonna.