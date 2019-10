Potenza, Basento: “Uno degli scarichi peggiori smetterà di inquinare il fiume”! Ad annunciarlo…

L’assessore all’Ambiente, Alessandro Galella, dichiara:

“Finalmente uno degli scarichi peggiori del parco fluviale in qualche modo smetterà di inquinare il fiume e il parco.

Purtroppo, per decenni, in troppi hanno scambiato il fiume per una fogna, nella convinzione che i reati ambientali fossero reati di serie D.

La città ci chiede di cambiare profondamente la visione delle cose e noi lo stiamo facendo con ogni forza.

Il Basento deve tornare il paradiso che era.

Chi lo inquina deve smettere immediatamente di farlo e pagare i danni che ha procurato.

Ci sono ancora diverse anomalie da capire, indagare e risolvere.

Per questo, nella prossima settimana, insieme all’assessore Regionale Rosa e alle forze dell’ordine, svolgeremo un sopralluogo accurato di tutto il tratto di fiume cittadino”.