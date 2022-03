Potenza: bel risultato per il progetto “I Sentieri del Benessere” in provincia! Ecco le parole del sindaco

Soddisfazione del sindaco di Rotonda (PZ), Rocco Bruno, per il risultato del progetto “I Sentieri del Benessere”.

Ecco quanto scrive in proposito:

“Siamo molto soddisfatti del giudizio positivo che la commissione esaminatrice dei progetti candidati per la Linea A del PNRR ‘Piano Nazionale Borghi’, ha espresso sul nostro progetto ‘I Sentieri del Benessere’.

Essere tra i paesi che beneficeranno, seppur in maniera inferiore, di un budget per mettere a terra un progetto di rigenerazione urbana e culturale è sicuramente un grande risultato che voglio condividere con i sindaci dei comuni di:

Latronico (PZ),

Chiaromonte (PZ),

San Severino,

Nova Siri (MT)

che hanno costruito, con noi, la strategia e la pianificazione dei ‘I Sentieri del Benessere’.

Voglio inoltre ringraziare i tanti partner che hanno aderito al progetto e la società cooperativa Universosud di Potenza e i suoi professionisti che hanno lavorato alla ideazione e alla stesura del progetto: è anche merito loro se l’dea è diventata un progetto concreto e apprezzato da più parti.

Il seme della rinascita piantato nel nostro territorio con questa opportunità non può essere sprecato, per questo lavoreremo affinché l’idea progettuale che sostiene ‘I Sentieri del Benessere’ possa arrivare a compimento, partecipando ai prossimi bandi PNRR che sono in arrivo, così come dichiarato dalla Ministra Carfagna e dal ministro Roberto Speranza in un recente appuntamento di presentazione della strategia nazionale “Italia Domani”, a Potenza.

