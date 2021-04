Potenza, braccianti agricoli e forestali: organizzato sciopero davanti la Prefettura! Ecco le problematiche

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di USR Cisl Basilicata con la quale si rende noto che Venerdì 30 Aprile ci sarà lo sciopero dei braccianti agricoli per l’intera giornata.

È prevista una manifestazione di protesta a Potenza alle 10:30 davanti alla Prefettura promossa dai sindacati di categoria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.

Interverrà anche la segretaria nazionale della Flai Sara Palazzoli.

Ecco nei dettagli:

“In occasione dello sciopero nazionale di otto ore in programma Venerdì 30 Aprile, i sindacati di categoria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno organizzato manifestazioni di protesta davanti alle prefetture dei capoluoghi di regione per sollecitare modifiche al Decreto Sostegni che discrimina il mondo del lavoro agricolo.

Il decreto è attualmente all’esame delle commissioni riunite Bilancio e Finanze e tesoro del Senato per la conversione in legge.

In Basilicata i sindacati hanno programmato una manifestazione in Piazza Mario Pagano a partire dalle 10:30 alla quale interverrà la segretaria nazionale della Flai Cgil Sara Palazzoli.

Dopo le manifestazioni dello scorso 10 Aprile, dunque, la protesta dei lavoratori agricoli e forestali fa un salto di qualità per rivendicare misure in favore della categoria che ancora una volta è stata esclusa dal diritto a qualsiasi sostegno, malgrado abbiano subìto la perdita di milioni di giornate di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19.

Alla base della protesta anche la ventilata modifica alla disciplina che regola il ricorso ai voucher in agricoltura e i ritardi che continuano a registrarsi sul fronte dei rinnovi dei contratti provinciali agricoli.

Alla manifestazione di Potenza parteciperanno anche i lavoratori forestali, preoccupati per i ritardi nei pagamenti delle spettanze e le prospettive del settore”.

Spiegano i segretari regionali di Fai, Flai e Uila, Vincenzo Cavallo, Vincenzo Esposito e Gerardo Nardiello:

“Migliaia di lavoratrici e lavoratori della filiera agricola stanno vivendo un periodo di forte difficoltà a causa della perdita involontaria di diverse giornate di lavoro per effetto dell’emergenza sanitaria tuttora in corso.

A fronte di queste difficoltà non è giustificabile l’aver escluso dai benefici del Decreto Sostegni questa categoria di lavoratori.

Il mondo del lavoro agricolo non è un settore di serie B ma un comparto trainante dell’economia italiana che ha contribuito in modo determinante a tenere in piedi il paese nei momenti più bui della pandemia.

Si rivendicano in particolare:

la garanzia per il 2020 delle stesse giornate di lavoro svolte nel 2019 ai fini della tutela assistenziale e previdenziale;

un bonus per i lavoratori stagionali dell’agricoltura che sia compatibile con il reddito di emergenza;

l’estensione della Naspi ai dipendenti a tempo indeterminato di imprese cooperative e dei loro consorzi;

tutele ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da calamità naturali, eventi distruttivi (es. Xylella e cimice asiatica);

il riconoscimento di una cassa integrazione stabile anche per i pescatori vista la forte riduzione dell’attività di pesca;

l’inserimento di una clausola di condizionalità sociale nella politica agricola comune per fare in modo che i contributi europei vadano solo a chi rispetta i contratti di lavoro e le leggi sociali”.

