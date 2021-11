Potenza: brutto incidente stradale in provincia! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Villa D’Agri, in data odierna alle ore 7.40 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.S. 598 al Km 71+800 nel comune di Missanello.

I Vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno trovato una autovettura fuori strada per cause in corso di accertamento.

Messo in sicurezza il veicolo per scongiurare l’insorgere di incendi.

Per estrarre dall’abitacolo l’uomo è stato necessario utilizzate cesoie e divaricatori, recuperato il ferito è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Villa D’Agri.

I VV.F. sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia Stradale e 118.

Queste alcune foto.

