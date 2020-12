Potenza, Bucaletto si rinnova: “da ghetto a quartiere voluto e realizzato per creare aggregazione”

“L’Adozione del Piano attuativo per la costruzione di 5 fabbricati, con complessivi 70 alloggi e 10 locali, a Bucaletto rappresenta il primo tassello di quel mosaico che andremo a comporre nel futuro prossimo”.

Così il sindaco Mario Guarente interviene all’indomani del provvedimento assunto dalla Giunta, che conclude la prima fase di un percorso:

“che ci ha visto impegnati con l’amministratore unico di Ater Vincenzo De Paolis e con il presidente della Regione Bardi.

Un cammino condiviso che, a tappe forzate nel corso di questo nostro primo anno e mezzo di mandato, ci ha consentito di concludere tutto l’iter burocratico-amministrativo per quel che riguarda il ‘Settore 7’.

Siamo al lavoro per il ‘Settore 8’, abbiamo già le risorse necessarie ed è nostra intenzione proseguire adottando le medesime pratiche virtuose messe in campo sino a oggi con Ater e Regione.

Il rispetto del cronoprogramma che ci siamo dati rimane fondamentale, ma l’elemento decisivo per quel che attiene alla nostra ‘idea’ di Bucaletto rimane la qualità.

Bucaletto non dovrà essere più visto come un ghetto, immaginato come un quartiere-dormitorio, ritenuto solo una sorta di panacea per dare una risposta alle emergenze abitative altrimenti irrisolvibili.

Bucaletto dovrà essere il ‘laboratorio’ urbanistico della Città, un luogo pensato, voluto e realizzato per creare aggregazione, per offrire occasioni di crescita alla comunità, per realizzare tutta quella serie di interventi volti all’autentico ‘benessere’ dei residenti.

Il verde continuerà a essere elemento imprescindibile, così come grande attenzione sarà garantita alle strutture sportive e con finalità sociali, il tutto nell’ottica di andare a disegnare un spazio autenticamente bello nel quale vivere con le proprie famiglie, coltivare i propri interessi, costruire un urbanistica realmente a misura d’uomo e non il contrario come troppo spesso è stato fatto in questa nostra Città”.

