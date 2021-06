Potenza, buone notizie: i ragazzi di questa scuola hanno già trovato tutti lavoro! I dettagli

Scrive il potentino Angelo Parisi:

“‘La ristorazione è l’unica cosa seria in questo Paese’; è quanto afferma una delle protagoniste della serie tv cult, Boris.

Al di là dell’iperbole, è innegabile che in Italia, e nel resto di Europa, quello della ristorazione sia un settore di grande rilevanza.

Se è vero che la pandemia ha colpito duramente i ristoratori, è altrettanto vero che ci sono evidenti segnali di una forte ripresa che non si limita a ristabilire l’equilibrio pregresso, ma produce una prospettiva di crescita esponenziale.

Assistiamo a una notevole richiesta di personale qualificato da parte degli operatori del settore a cui non si riesce a far fronte.

Per esempio, l’Istituto alberghiero ‘Umberto Di Pasca’ di Potenza, in questo periodo, è letteralmente sotto assedio, subissato da attività legate al mondo della ristorazione che richiedono personale formato tra i suoi studenti; una richiesta che la scuola non è in grado di esaudire, perché, sembra incredibile a dirsi, praticamente tutti gli alunni del triennio risultano lavorativamente impegnati, già da fine maggio, per il resto della stagione estiva.

Può sembrare strano, ma non è un caso che ristoranti, bar e strutture alberghiere si rivolgano a istituti professionalizzanti per selezionare i propri lavoratori.

Diventa sempre più importante, infatti, avvalersi di personale qualificato, in cucina, in sala e nel reparto accoglienza, per risultare competitivi in un contesto lavorativo che si allinea, ormai, a standard qualitativamente elevati.

I giovani studenti hanno così modo di vivere esperienze lavorative gratificanti dal punto di vista economico e formativo.

La situazione è appagante e stimolante.

I ragazzi, impiegati con una giusta retribuzione, possono lavorare serenamente e nel contempo integrare quanto appreso durante il proprio percorso di studi crescendo professionalmente.

Immergersi presto nel mondo del lavoro, poi, è un indiscutibile vantaggio, soprattutto in questo momento storico in cui tanti hanno difficoltà nel trovare un impiego.

Studio ed esperienze lavorative permettono a questi ragazzi di costruirsi un futuro in un settore che tra tradizione ed evoluzione offre infinite potenzialità e su cui ‘non tramonta mai il Sole'”.

