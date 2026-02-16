Potenza celebra l’antico legame tra uomo e natura in Basilicata. Cosa c’è da sapere

In occasione del 2026, Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, un importante evento culturale celebrerà l’antico legame tra uomo e natura in Basilicata.

Mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 10:30, la sala del Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà la presentazione del documentario “Il respiro della terra – La vita oltre le mura del tempo”, un “corto” che esplora l’essenza profonda della vita rurale e della memoria storica.

Il Documentario è nato dalla collaborazione tra TAB Consulting e il Comune di Pescopagano, con il coinvolgimento dell’Organismo di Ricerca EXO e di Human Lab, nell’ambito delle iniziative della Legge Regionale Basilicata 47/2024 e D.G.R. 331/2025 per la “Giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo ed alla transumanza”.

Il Soggetto è di Michele Cignarale, la produzione esecutiva di Gennaro Mecca, le interviste di Davide Di Bono e la fotografia di scena di Alessandra Santarsiere.

Il documentario è un tributo ai custodi della memoria, ovvero tutte le donne e gli uomini che da secoli, a Pescopagano, custodiscono con resilienza e passione la memoria della transumanza.

Attraverso immagini suggestive e testimonianze dirette di una famiglia che da quattro generazioni vive la transumanza come tradizione e pratica culturale, l’opera punta a dare voce a una comunità che vive in simbiosi con il territorio, preservando un patrimonio immateriale e materiale di inestimabile valore.

Di seguito la locandina con i dettagli.