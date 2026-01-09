ULTIME NEWS

Potenza, chiuso questo ponte: ecco gli interventi

9 Gennaio 2026

Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte di Via Grippo, che sovrappassa la Ferrovia dello Stato, a causa della caduta di alcuni conci in pietra della chiave di volta della struttura.

Come fa sapere l’Amministrazione comunale:

“Si precisa che il ponte è sottoposto a vincolo dei Beni Culturali, trattandosi di un’opera ferroviaria dei primi del ’900.

Sul posto sono intervenuti il personale dello Staff di Protezione Civile con il responsabile Giuseppe Brindisi e i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale che regolamenta il traffico.

La misura ha carattere d’urgenza ed è finalizzata esclusivamente alla tutela della pubblica incolumità”.