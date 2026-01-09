Potenza: la Consigliera comunale Claudia Marone aderisce al Gruppo Consiliare di BCC. I dettagli

Il Presidente del Movimento politico Basilicata Casa Comune Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione per l’adesione al Gruppo Consiliare di BCC al Comune di Potenza della Consigliera Claudia Marone.

Si tratta di una naturale condivisione di un percorso avviato in occasione della consultazione elettorale che portò al rinnovo del Consiglio Comunale di Potenza e che aveva annoverato tra gli eletti della lista, proprio la Consigliera Marone.

Rileva Chiorazzo:

“C’è un percorso nuovo che immaginiamo possa essere intrapreso dal Gruppo Consiliare che annovera già il Consigliere Giampiero Iudicello, nella logica di una condivisione del sostegno al programma elettorale del Sindaco Telesca e del quale riteniamo si debba fare tesoro nel definire i nuovi orizzonti del progetto di sviluppo della Città di Potenza.

Lavoreremo in questa direzione con tutte le forze disponibili al confronto politico per rafforzare l’identità del Centro-sinistra nelle scelte politiche della nostra regione e del suo Capoluogo”.

La Consigliera Claudia Marone, date le sue peculiarità, parteciperà in forma attiva al Dipartimento Sanità e Solidarietà Sociale di Basilicata Casa Comune e siamo convinti apporterà con la sua esperienza una progettualità nuova a completamento del lavoro sin qui messo in atto.

Afferma Marone:

“Il progetto di Basilicata Casa Comune ho rilevato pone al centro della sua azione i temi sociali e della persona che mi vedono impegnata in prima linea anche nel mondo associazionistico e che convergono quindi con una naturale adesione politica in linea anche con le azioni che il Gruppo Consiliare alla Regione sta portando avanti”.