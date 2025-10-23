Potenza, cimitero nuovo: realizzazione del forno crematorio, di nuove cappelle e loculi. Questi gli aggiornamenti

Realizzazione del forno crematorio, accessibilità per le persone con disabilità e lavori per la realizzazione di nuove cappelle e nuovi loculi: questi gli argomenti affrontati nel corso del sopralluogo del sindaco Vincenzo Telesca svolto nel Nuovo Cimitero ‘Giovanni Paolo II’.

Presente insieme al Sindaco, il dirigente del Unità di direzione Lavori Pubblici e Reti, Domenico Berterame, tecnici della Socomer e titolari della concessione della struttura cimiteriale.

“Alla vigilia della ormai prossima giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, ho voluto verificare di persona lo stato dei luoghi e sincerarmi rispetto alle molte richieste formulatemi dai cittadini.

Prosegue il sindaco Telesca:

“Tra le altre, riguardo alla realizzazione del forno crematorio, opera che ho richiesto sin dal giorno del mio insediamento, ci è stato illustrato l’iter necessario, abbiamo verificato che il percorso autorizzatorio sia in fase avanzata, abbiamo avuto conferma che, nel più breve tempo possibile, si potrà ottenere la cremazione direttamente a Potenza, senza essere costretti a trasferire la salma presso altre strutture.

Si provvederà a un’implementazione della segnaletica per facilitare l’accessibilità, in particolare per andare incontro alle esigenze delle persone con disabilità, persone per le quali sono a disposizione ascensori e addetti disponibili ad accompagnare, all’interno del Cimitero, tutti coloro che ne dovessero fare richiesta, non solo in occasione del 2 novembre, ma durante tutto il corso dell’anno”.

“La nostra azienda garantisce un servizio di accoglienza e accompagnamento con navetta per facilitare l’accesso all’interno del cimitero, che sarà potenziato nel giorno della Commemorazione dei defunti”.

Ha precisato Adelaide Caprino, amministratore della società ‘Nuovo Cimitero di Potenza’, presente al sopralluogo del Sindaco, insieme al direttore dei lavori Enrico Erra, lavori che al momento vedono in corso le operazioni di completamento del corpo ‘A’ chiamato ‘Piazza Armonia’ e che sono pronte per la consegna le cappelle di famiglia e i loculi.

Conclude il Sindaco:

“Riteniamo che la nostra Città debba doverosamente garantire la funzionalità e la fruibilità dei luoghi nei quali riposano i nostri cari defunti e, tutto quanto si sta mettendo in campo, auspichiamo possa rispondere in maniera sempre più esaustiva alle esigenze della nostra città e dell’intera regione, constatato come al momento la Basilicata non ha sul proprio territorio impianti per la cremazione dei defunti”.