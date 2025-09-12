Potenza: complimenti a Matteo, trionfatore nella gara nazionale dei 200 metri rana!

“Orgogliosi per gli straordinari e meritati risultati ottenuti da Matteo Telesca, trionfatore nella gara nazionale dei 200 metri rana, categoria cadetti, al quale auguriamo di conseguirne di sempre più importanti, felici che continui a dare lustro a Potenza e alla Basilicata tutta, sui principali palcoscenici sportivi, italiani e internazionali”.

Questa la dichiarazione congiunta degli assessori allo Sport e alle Politiche Giovanili, rispettivamente Gerardo Nardiello e Federica D’Andrea, che è anche vicesindaco di Potenza, che hanno partecipato, insieme al consigliere comunale Lorenzo Del Giacco, alla serata svoltasi nell’auditorium della fondazione Potenza Futura, in occasione della consegna dei Seven Awards agli atleti protagonisti della stagione agonistica natatoria che si è conclusa.

Gli amministratori comunali si sono complimentati “con quanti, con Vincenzo Ostuni, responsabile tecnico e organizzativo, fanno parte del progetto Seven, che da 13 anni mette insieme sei associazioni sportive, affiliate alla Federazione Italiana Nuoto, perseguendo e riuscendo, Matteo Telesca, ne è una bellissima conferma, a ottenere risultati di notevole rilievo, consentendo ai talenti potentini e lucani di emergere come meritano, grazie a un lavoro costante e a una grande professionalità”.