Potenza, continua l’ondata di caldo intenso! Ecco le ultime previsioni

L’estate continua a farsi sentire più rovente che mai.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 35°C e la minima di 22°C.

Allerte meteo previste: afa.

Per la giornata di martedì 13 agosto sempre bel tempo con sole splendente e temperature ancora caldo.

La massima registrata sarà di 35°C e la minima di 24°C.

Prevista nuovamente afa.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.