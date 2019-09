Potenza: da studenti a guide turistiche per un giorno! Ecco l’iniziativa

Il giorno 13 Settembre le classi prime dell’Istituro Superiore “L. Da Vinci-Nitti” svolgeranno attività didattica legato al progetto Accoglienza nella villa romana di Malvaccato.

In un comunicato ufficiale, il Dirigente Scolastico, Alessandra Napoli, fa sapere che:

“L’iniziativa è in continuità con la collaborazione di questa istituzione scolastica con il Comune di Potenza e con la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel progetto “CON GLI OCCHI DELLA NOSTRA STORIA?”, realizzato dal 21 Giugno al 5 Settembre, periodo in cui i nostri studenti hanno svolto il ruolo di guide all’interno del sito archeologico per i visitatori della villa romana.

Si vuole, con questa attività, valorizzate il patrimonio archeologico e offrire agli studenti la possibilità di iniziare il percorso di studio nella scuola superiore con la conoscenza del mondo antico e il desiderio di riscoprire il proprio territorio”.