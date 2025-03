Potenza, Diabetologia pediatrica: “nessun bambino resta escluso”. Questa la risposta dell’APS alle preoccupazioni dei familiari di minori diabetici

Dopo i timori espressi da un’associazione di familiari di bambini diabetici relativamente all’ipotetica sospensione delle cure, la Asp Basilicata interviene con un comunicato.

Riporta Asp Basilicata:

“anzitutto occorre ribadire che l’Azienda Sanitaria ha in carico la salute di tutta la popolazione della provincia di Potenza, bambini compresi aggiungendo però che sono evidenti alcune difficoltà come la carenza di medici, e soprattutto di medici diabetologi ed endocrinologi in Italia e quindi, di riflesso, in Basilicata in particolare.

Nell’ultimo anno due professionisti che si occupavano di endocrinologia e diabetologia hanno lasciato l’Azienda Sanitaria potentina per pensionamento e per assunzione di incarico nella regione di appartenenza.

La Asp si è subito attivata per trovare una soluzione possibile addivenendo alla stipula di una convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera per l’area sud e continuando a bandire avvisi (area dipendenza) o ore (area dei professionisti) per l’area di Potenza e del territorio a nord della provincia.

A questi avvisi ha risposto un professionista che sta, in queste settimane, adoperandosi per rimuovere una situazione di incompatibilità dovuta ad altri pregressi rapporti.

Ciò non ha impedito ad Asp di continuare a cercare soluzioni così come già anticipato nel Comitato Regionale per la Diabetologia dal Direttore Sanitario che è intervenuto per approcciare la situazione in questa fase di temporanea difficoltà in modo operativo.

E’ stata infatti predisposta una programmazione che, con la specialista operante sul Poliambulatorio ‘Madre Teresa’ , desse una risposta ai circa 90 minori che sono presi in carico.

Un numero che risulta gestibile con le attuali forze.

Va ricordato inoltre che non sono mai mancate ne mancheranno le prescrizioni per i presidi (microinfusori e sensori ) di cui tutti i diabetici hanno bisogno (minori ed adulti ) e che in Basilicata sono di ultima generazione.

Si opererà a regime presumibilmente entro la fine di maggio, periodo in cui il nuovo professionista avrà rimosso le cause ostative alla sua operatività”.