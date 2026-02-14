Potenza: Don Antonio Laurita fa il suo ingresso come nuovo parroco di Sant’Anna, monsignor Carbonaro saluta don Franco Corbo. I dettagli

Nel giorno dell’ingresso di don Antonio Laurita come nuovo parroco di Sant’Anna, l’arcivescovo ha invitato la comunità a rinnovare la fiducia in Cristo, «Pastore eterno delle nostre vite», che guida la Chiesa anche nei passaggi e nei cambiamenti.

Nel salutare don Franco Corbo, ha espresso «la gratitudine del cuore» per gli anni di servizio donati alla parrocchia «con dedizione ed intelligenza evangelica», invitando pastori e fedeli a rimanere uniti nel Signore e a vivere una fede concreta, fatta di riconciliazione, parole di pace e relazioni autentiche.

Ha detto monsignor Carbonaro:

“Crea accordi, non divisioni.

Si fa meno fatica a lavare il fondo di un bicchiere, che il proprio cuore per renderlo accettabile.

Torna al tuo cuore e lascia che il Signore lo guarisca, così potrai essere strumento di libertà per te e per gli altri”.