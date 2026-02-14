Potenza, maltempo: chiuso questo tratto di strada in provincia

CASTROCUCCO – AVVISO STRADA CHIUSA.
Il Comune di Maratea avvisa la cittadinanza della Chiusura della SS 18 nel tratto monitorato, per il superamento delle soglie di allarme a causa delle abbondanti piogge di questi giorni.
A causa delle incessanti piogge delle ultime settimane, i pluviometri stasera hanno registrato il superamento delle soglie di allarme, imponendo la chiusura, per almeno 48 ore, del tratto della S.S. n. 18 in località Castrocucco.
Quindi da domani, Domenica 15 Febbraio 2026, la strada sarà chiusa e verrà riaperta alla circolazione al completamento delle verifiche di sicurezza.