Potenza, Giro d’Italia al via: Polizia e oltre 100 volontari a lavoro anche durante la notte. I dettagli

Sono 60 gli operatori della Polizia locale e circa 150 i volontari di Protezione civile, oltre ai dipendenti e i tecnici del Comune, le unità impegnate dalla serata di mercoledì 14 maggio, ininterrottamente anche durante la notte, per garantire tutte le attività connesse alla sesta tappa del Giro d’Italia, che prende il via da Potenza per raggiungere Napoli.

Il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello, insieme a tutti i componenti della Giunta comunale e al Comitato tappa, esprimono la propria riconoscenza a tutti coloro che da giorni, soprattutto gli ultimi, “non hanno lesinato disponibilità e impegno, affinché tutto quanto in programma per ospitare la ‘Carovana rosa’, potesse realizzarsi nella maniera migliore possibile, anche grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno sopportato qualche disagio dovuto alla chiusura di alcune strade”.