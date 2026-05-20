Santa Rita e la comunità di Potenza in festa per la prima volta con il nuovo reliquiario: il programma

La Comunità parrocchiale della Santa Famiglia di Nazareth in Potenza (Rione Rossellino), dopo aver ricevuto in Vaticano la Benedizione che Papa Leone XIV ha impartito al nuovo busto reliquiario di Santa Rita, si prepara a vivere per la prima volta, alla presenza del sacro reliquiario, la festa della Santa, da giovedì 21 alla sera del 22 maggio.
Il 21 maggio, la vigilia della festa, alle 18.00 si terrà il Rosario a Santa Rita, seguito dalla Santa Messa, alla quale sono particolarmente invitati tutti i Devoti di Santa Rita.
La serata proseguirà con la celebrazione del pio transito al cielo di Santa Rita, memoria orante del suo ingresso nella gloria.
Al termine, i fedeli potranno ricevere l’unzione con l’olio di Santa Rita, segno di intercessione e consolazione.
Il 22 maggio, giornata dedicata alla Santa, alle 9.30 si terrà il “Buongiorno a Santa Rita”, seguito dalla tradizionale benedizione delle rose.
Dalle ore 11.00 è previsto un tempo di Adorazione eucaristica, cui seguirà, alle 12.00, la Supplica a Santa Rita.
Nel pomeriggio, dalle 16.30, sarà possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione.
Le celebrazioni culmineranno alle 19.15 con la Santa Messa solenne in onore della Santa.
In comunione con Papa Leone XIV, si eleverà una speciale preghiera per il dono della riconciliazione e della pace.
Al termine, dopo la benedizione delle rose, i Devoti potranno ricevere la benedizione personale con la reliquia di Santa Rita.