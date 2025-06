Potenza: i Carabinieri festeggiano la ricorrenza della loro fondazione in una piazza simbolo di resistenza. I dettagli

Il 5 giugno 2025, i Carabinieri della Legione “Basilicata” celebreranno il 211° Annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La solenne ricorrenza avrà luogo a Potenza, alle ore 18:00, all’interno della suggestiva cornice di Piazza dei Conti di Guevara, aperta al pubblico un anno fa e dominata dalla sua torre, e sarà preceduta, alle ore 9:30, dalla deposizione di una corona in memoria di tutti i Caduti dell’Arma presso il Monumento presente all’interno della caserma “Lucania”, sede del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”.

La cerimonia, presieduta dal Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, vedrà la partecipazione:

delle Autorità civili, militari e religiose,

rappresentanze delle diverse Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma,

dei familiari dei Caduti,

delle Vittime del dovere,

dei Gonfaloni dei Comuni decorati,

dei Sindaci della provincia di Potenza,

delle scolaresche,

dei cittadini di Potenza.

Nel corso della celebrazione sarà data lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

A seguire, il Generale di Brigata Giancarlo Scafuri traccerà un consuntivo dell’attività svolta dai Carabinieri in Lucania nell’ultimo anno.

Durante la cerimonia saranno premiati alcuni militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio a tutela della collettività e del bene comune.

Un evento particolarmente sentito non solo perché ricalca i solchi di una tradizione che si ripete da oltre due secoli ma soprattutto perché, per la prima volta, i Carabinieri di Potenza festeggiano la ricorrenza della loro fondazione in una piazza simbolo di resistenza per la sua posizione strategica in epoca medievale nonché autentica testimonianza della storia della città.

Un’occasione suggestiva per Potenza e i lucani, invitati tutti a partecipare.