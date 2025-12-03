Potenza: il Generale di Corpo d’Armata Masciulli ha visitato la “Caserma Lucania”. I dettagli

Nella mattinata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha visitato la “Caserma Lucania“, sede del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”, cogliendo l’occasione per formulare gli auguri al personale, in vista delle prossime Festività Natalizie.

L’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Luca MENNITTI e ha incontrato una folta rappresentanza di militari del Comando Legione, del Comando Provinciale di Potenza, della Regione Carabinieri Forestale, dei reparti speciali dell’Arma operanti sul territorio, delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, oltre al personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Il Generale MASCIULLI, nel formulare gli auguri, ha rivolto il suo personale apprezzamento ai Carabinieri della Legione per il lavoro prestato in favore delle comunità in cui operano quotidianamente, esortandoli a continuare a lavorare, con serenità ed equilibrio, a tutela dei cittadini, nell’ambito della più ampia cornice istituzionale volta a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ha rivolto un particolare e commosso pensiero alla memoria del Mar. Marco Lomagistro, recentemente scomparso a Tursi, invitando tutti i militari a privilegiare, anche nell’adempimento del servizio, la cura di quei valori familiari e umani che connotano l’Arma sin dalle sue origini.

Lungo il suo percorso lucano, l’Ufficiale Generale ha visitato, inoltre, le Stazioni Carabinieri di Accettura, Pietrapertosa e Vietri di Potenza, soffermandosi sull’importanza del servizio di prossimità svolto dall’Arma anche nei centri più periferici dell’entroterra della Basilicata.