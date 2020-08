Potenza, il Governatore Bardi ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Consegnato un piano di rilancio dopo il Coronavirus

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha incontrato ieri al Quirinale, assieme agli altri presidenti di Regione, il Presidente della Repubblica in occasione dei 50 anni delle Regioni a statuto ordinario, dichiara:

“L’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha un significato particolare perché l’emergenza sanitaria ha rappresentato per le istituzioni tutte un momento di concertazione significativo.

La definizione di linee guida nazionali e l’individuazione delle ulteriori peculiarità regionali, regolamentate attraverso specifiche ordinanze dei governatori, hanno rappresentato per la storia del Paese un momento importante di concertazione istituzionale in cui la conferenza delle regioni è stato il fulcro di un dialogo fattivo con il Governo.

Nel corso dell’incontro le regioni hanno consegnato a Mattarella un piano di rilancio post Covid che le vede impegnate in prima linea nella programmazione per la fase del Recovery fund e per la semplificazione delle procedure di spesa in riferimento all’utilizzo delle risorse che saranno impegnate per la ripartenza dell’Italia”.

