Potenza, il Sindaco accoglie l’Ambasciatore del Messico in Italia: “ho trovato una città sicuramente cambiata in meglio”. I dettagli

“Un colloquio cordiale che ha ci ha offerto la possibilità di conoscere meglio vicendevolmente le realtà nelle quali operiamo”, questo il commento del Sindaco di Potenza Mario Guarente a margine dell’incontro che l’ha visto ospitare nel proprio ufficio del Palazzo di Città, sede municipale del centro storico cittadino, in piazza Matteotti, l’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Messico in Italia, Carlos Garcìa De Alba.

Ha proseguito il diplomatico americano:

“E’ la prima volta che vengo a Potenza nella veste di Ambasciatore, ero già stato qui tanti anni fa, nel secolo scorso, quando da studente ho vissuto un periodo a Roma.

Mi complimento perché ho trovato una città sicuramente cambiata in meglio”.

Nel corso dell’incontro diversi i temi affrontati, dalla presenza di stranieri nel capoluogo di regione, anche una piccola presenza di cittadini messicani, all’accoglienza degli ucraini costretti a lasciare la propria nazione.

Il Sindaco di Potenza, ha fatto cenno a un suo viaggio in Messico:

“nel corso del quale ho avuto la possibilità di conoscere, pur se in maniera non approfondita, una realtà che fa della gioia e della ospitalità due peculiarità che sorprendono positivamente l’ospite”.

L’Ambasciatore ha quindi suggerito la possibilità di attivare percorsi comuni che possano individuare nei gemellaggi una via privilegiata per favorire scambi culturali, artistici ed economici tra una o più città messicane e Potenza, proposta che è stata accolta favorevolmente da Guarente.

L’Ambasciatore, prima di uno scambio di doni, ha infine ricordato di aver concordato con il Console Onorario del Messico in Puglia, responsabile anche per la Basilicata, Francesco Maldarizzi, di favorire più visite dello stesso Console in terra lucana, proprio per attivare politiche finalizzate all’incremento dei rapporti culturali ed economici.a

