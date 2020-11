Potenza: “impegno della Lega nella tutela dei diritti della salute e della disabilità”. I dettagli

Parere positivo della Quarta Commissione della Regione Basilicata, riguardo la proposta di legge del “Garante dei diritti della persona”.

La proposta di legge istitutiva di questa figura porta la firma del presidente della Massimo Zullino, e si fa promotrice dell’impegno della Lega nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini lucani, con particolare attenzione alle figure più deboli:

“Con questa legge istitutiva viene riconosciuta la persona come centro di valore e soggetto di diritti e doveri.

Istituisce inoltre un settore ad hoc che riguarda esclusivamente la tutela dei diritti della salute e della disabilità.

Un figura istituita per garantire la legalità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa, ma soprattutto per tutelare tutti coloro che non sono in grado di autodifendersi.

E’ proprio per questo motivo che è richiesta l’esigenza di una figura che concorre a garantire a questi ultimi il rispetto nell’adempimento delle normative.

Il nuovo Garante svolge la funzione di Difensore Civico, di Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di Garante delle vittime di reato e di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Un Garante unico che opera in piena autonomia e indipendenza, un mediatore istituzionale tra la persona e l’amministrazione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)