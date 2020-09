Potenza: in arrivo 29 migranti in questo comune della provincia. Ecco le parole del Sindaco

Il Sindaco di Muro Lucano (PZ), Giovanni Setaro, dichiara:

“Per evitare inutili allarmismi, vi comunico che la Prefettura di Udine, autorizzata dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, ha predisposto il trasferimento di n. 29 migranti presso il Centro SPRAR di Muro Lucano (PZ) entro la giornata di Giovedì.

Essendo un progetto ministeriale, non è possibile evitare questi arrivi, ma è doveroso gestirli.

Ovviamente, prima di ogni cosa, ci siamo accertati che i richiedenti di protezione internazionale abbiano concluso il congruo periodo di osservazione clinica previsto dalla legge, tra le altre cose in strutture sorvegliate da militari.

Si fa presente a tutta la popolazione che detti trasferimenti potranno avvenire solo previa comunicazione formale da parte della Prefettura competente di avvenuto tampone COVID-19 con esito negativo per tutte le persone segnalate, ciascuna delle quali dovrà essere in possesso del proprio certificato sanitario al momento del trasferimento.

In caso contrario, il sottoscritto userà qualsiasi mezzo per non autorizzare la trasferta di tali ospiti.

Prima di ogni cosa, la sicurezza dei miei cittadini.

Nonostante tutto, ottenute le dovute garanzie, sono certo che la comunità murese sarà matura al punto tale da non assumere inutili pregiudizi sulle PERSONE in arrivo e delle quali non conosciamo la loro storia di vita”.

Cosa ne pensate?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)