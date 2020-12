Potenza, in arrivo il camion della Coca Cola!

È di pochissime ore fa la bella notizia data dall’assessore all’Ambiente, Energia e Turismo Alessandro Galella.

Per la gioia di grandi e piccini:

“Il 16 Dicembre, dalle 13:00 alle 17:00, in via del Gallitello, corso Garibaldi e via Mazzini, farà tappa il Camion Coca Cola.

Per tutti i bambini che amano Babbo Natale”.

Coca-Cola organizza questo evento insieme a Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno.

L’obiettivo è quello di recuperare e distribuire cibo per oltre 2 milioni di pasti.

La Fondazione Banco Alimentare è una ONLUS italiana che si occupa della raccolta di generi alimentari e del recupero delle eccedenze alimentari della produzione agricola e industriale e della loro ridistribuzione a strutture caritative sparse sul territorio che svolgono un’attività assistenziale verso le persone più indigenti.

Con la campagna “Insieme a Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno” Coca Cola si pone l’obiettivo di diffondere un messaggio a favore della Fondazione, sia attraverso i prodotti a marchio Coca-Cola sia attraverso l’iconico truck rosso in tour accanto ai mezzi di Banco Alimentare per trasportare cibo in tutta Italia.

Inoltre, grazie all’iniziativa “A Natale, regala qualcosa che solo tu puoi donare”, scegliendo una Christmas Box in vendita, si può aiutare Banco Alimentare anche nella opera di aiuto a chi è in difficoltà.

