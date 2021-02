Potenza, in centro intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia!

Attimi di tensione a Potenza.

Da diversi minuti i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Pretoria per un intervento urgente.

Pare infatti che i cittadini abbiano segnalato un problema relativo alla possibile caduta di un’anta che si sarebbe autonomamente staccata dagli infissi di un appartamento.

La zona è stata transennata per mettere in sicurezza la zona ed evitare il peggio a chi, tranquillamente, transita a piedi lungo il corso.

Sul posto anche la Polizia Locale.

