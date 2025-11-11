Potenza in festa per i 50 anni dei Cuochi lucani. Il programma della giornata

Compie cinquant’anni l’Unione regionale cuochi lucani.

Un evento che sarà celebrato a Potenza, giovedì 13 novembre, al teatro “Stabile” a partire dalle ore 10:00.

Ad aprire la giornata di festa, presentata da Lorenzo Lo Basso, conduttore della trasmissione televisiva “Agorà Estate”, sarà la presentazione del libro “L’opera del gusto’ , il primo ricettario Fic alla presenza di Rocco Cristiano Pozzullo, lucano e presidente nazionale della Federazione italiana cuochi.

Seguiranno i ringraziamenti ufficiali a quanti hanno contribuito a far crescere, a partire dal 1975, l’Unione regionale: i fondatori, i presidenti che si sono succeduti nel tempo, i presidenti provinciali di Potenza, Matera e Melfi e tutte le figure istituzionali che nel corso degli anni hanno collaborato, creduto e aiutato a cresce il progetto.

Per l’occasione si ricorderanno anche i successi dei cuochi lucani membri Nic della Basilicata e i team manager; si ringrazieranno i collaboratori esterni all’Unione e i presidenti di altre associazioni di categoria.

Speciali riconoscimenti saranno assegnati ai soci che hanno avuto successo in trasmissioni televisive nazionali e sui canali social e a tutti i membri dell’attuale consiglio regionale dei Cuochi Lucani e dei vari compartimenti.

Ospite della giornata sarà Alessandro Circiello, opinion leader, esperto di alimentazione e ideatore della figura del cuoco come promotore di salute.

A chiudere la mattinata sarà il ricordo del preside Umberto Di Pasca alla presenza degli altri dirigenti degli istituti alberghieri della regione.

Un momento dedicato alle celebrazioni , ma anche agli incontri tra i soci.

Evidenzia Antonio Zazzerini, presidente dell’Unione regionale cuochi lucani:

“Il mio augurio e quello di tutto il direttivo dell’Unione è che tutti i soci fondatori o i loro familiari partecipino in tanti all’evento perché sarà una grande festa per tutti e per l’unione che negli anni ha raccolto risultati importanti e lusinghieri”.

Di seguito la locandina con i dettagli.