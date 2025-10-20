Potenza, in provincia addio a Gabriele: “Era il figlio che tutti avrebbero voluto”. Ecco quando l’ultimo saluto

Rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 16 ottobre lungo la Fondovalle dell’Agri, in provincia di Potenza, è morto in ospedale Gabriele Ventre, un giovane di 23 anni di Marsico Nuovo (Potenza).

Raggiunto dalla notizia così il Sindaco Massimo Macchia:

“Ci sono notizie che ti lasciano senza parole, che ti fanno sentire smarrito, come se improvvisamente nulla avesse più senso.

Gabriele era un ragazzo gentile, educato, sempre rispettoso: uno di quei giovani che rendono orgogliosa un’intera comunità, il figlio che tutti avrebbero voluto.

In questo momento di grande dolore, esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto alla sua famiglia, a mamma Domenica, al padre Mario e al fratello Cristian, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

La sua perdita lascia un vuoto profondo nella nostra comunità e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.”

Le esequie di Gabriele Ventre avranno luogo mercoledì 22 ottobre nella Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria in Pergola.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.