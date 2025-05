Potenza: in provincia attesi agricoltori, famiglie e fedeli per il “Giubileo dell’Agricoltura”. I dettagli

La Coldiretti di Potenza, con i suoi uffici territoriali, sarà domani a Oppido Lucano per il “Giubileo dell’Agricoltura”.

Una giornata di riflessione, preghiera e celebrazione del mondo agricolo, cuore pulsante della nostra terra.

Spiega il direttore provinciale dell’organizzazione agricola, Maria Cerabona:

“Tanti agricoltori, famiglie e fedeli, si uniranno per sottolineare il valore del lavoro nei campi la custodia del territorio e la produzione di eccellenze che ci rendono orgogliosi.

Un momento di comunità forte e un messaggio chiaro: l’agricoltura è vita, è futuro, è radice della nostra identità”.

La giornata sarà un’occasione preziosa anche per degustare i cibi del territorio che “offriranno i nostri agricoltori e allo stesso tempo ribadire, attraverso la raccolta firme, la necessità di un’origine chiara in etichetta per contrastare il cibo falso, tutelando così gli agricoltori e i cittadini.

Solo in questo modo sarà possibile porre fine all’inganno dei prodotti stranieri spacciati per tricolori permesso dall’attuale norma del codice doganale sull’origine dei cibi che consente l’italianizzazione grazie ad ultime trasformazioni anche minime”.

Ecco la locandina dell’evento.