Potenza: in provincia cucciolo di volpe gravemente ferito! Salvato dai Forestali

Scampato il peggio per un cucciolo di volpe in provincia di Potenza, grazie all’intervento dei Forestali.

Così il Sindaco di San Costantino Albanese (PZ), Roberto Innibelli:

“Ieri, grazie alla segnalazione di Giuseppe e Sabrina e al veloce intervento dei Carabinieri Stazione Parco di San Paolo Albanese che hanno attivato le procedure, è stato recuperato un cucciolo di volpe gravemente ferito da un cappio stretto all’altezza dell’addome.

Un ringraziamento speciale per la competenza e la professionalità va rivolto alla veterinaria dr.ssa Erika Ottoni che, intervenuta prontamente, ha liberato l’animale dal cappio, ha effettuato una prima diagnosi sullo stato di salute e ha preso in carico l’animale per curarlo”.

