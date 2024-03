Potenza, in provincia Terza edizione di questo Concorso nazionale: ecco come partecipare

Dopo il grande successo della passata edizione, che ha fatto registrare la candidatura di oltre 300 componimenti provenienti da tutta Italia, l’Amministrazione comunale di Paterno, nell’ambito della programmazione relativa alle Politiche per la cultura, organizza, indice e bandisce la Terza edizione del Concorso nazionale di poesia Comune di Paterno (https://www.comune.paterno.pz.it/page/terza-edizione-del-concorso-nazionale-di-poesia-co).

Il concorso, riservato esclusivamente a chi abbia dai 18 anni in su, non prevede alcune quota di partecipazione e si articolerà su un’unica sezione a tema libero.

Ai primi 3 classificati verrà corrisposto un premio in denaro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande (https://www.comune.paterno.pz.it/…/terza-edizione-del…) e per la candidatura delle liriche è fissato per il 31/05/2024.

Informazioni e delucidazioni possono essere richieste telefonicamente, contattando la Responsabile del procedimento, dott.ssa Mariella Masino, al numero 09753403208, o alternativamente per il tramite della posta elettronica, scrivendo a mariella.masino@comune.paterno.pz.it.