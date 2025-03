Potenza: in questo parco dei ragazzini seviziano queste povere bestioline e le fanno saltare in aria con i petardi! La denuncia di un cittadino

Una grave situazione si sta verificando in questo Parco di Potenza.

Denuncia un cittadino:

“All’inizio del Parco Mondo sono state create delle vasche che poi in maniera naturale si sono trasformate in due piccoli stagni.

Sono nate delle Rane che vivono o cercano di vivere in maniera pacifica la loro vita!

Ho scritto ‘cercano’ perché ci sono dei ragazzini che seviziano queste povere bestioline tirando loro pietre e non contenti li fanno saltare in aria mettendo nella loro bocca dei petardi!

Sono intervenuto prontamente e loro si sono dileguati nel parco!

Queste sono atrocità che vanno raccontate per metterle all’attenzione anche delle Autorità competenti affinché questa mattanza venga debellata con interventi appropriati!

Come potete vedere nella foto di copertina una di queste creature ha un petardo in bocca non ancora esploso!”.

Ci uniamo all’accorato appello del cittadino affinchè questi gravi gesti non si verifichino mai più.