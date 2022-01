Potenza: intitolare al Presidente Sassoli “il luogo simbolo dell’Unità Europea”. Ecco le ultime notizie

“Come annunciato nei giorni scorsi dal segretario regionale di Articolo Uno, Carlo Rutigliano, questa mattina abbiamo depositato una mozione affinché Parco dell’Europa Unita sia intitolato al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, scomparso lo scorso undici gennaio.”

È quanto dichiarano in una nota le consigliere del Comune di Potenza, Bianca Andretta ed Angela Blasi, che proseguono:

“Sassoli è stato indiscusso protagonista della vita del nostro Paese, dapprima nella professione giornalistica, che lo ha reso uno dei volti più noti e amati fra tutti gli italiani, poi nel suo impegno a servizio dell’Europa, delle sue istituzioni, dei suoi cittadini.

Uomo di grande visione e profonde convinzioni, da Presidente del Parlamento Europeo ha sempre saputo tradurre in azioni concrete i valori in cui credeva.

Si è battuto affinché il Parlamento rimanesse attivo durante i mesi più critici della pandemia e, dalla creazione del programma Next Generation EU alla stesura dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, è stato uno dei principali attori di una delle fasi più complesse della storia recente del nostro continente.

Dare il suo nome al luogo che, nella nostra città, è simbolo dell’unità europea siamo convinte sia il giusto riconoscimento che Potenza deve ad un uomo che, in Italia e non solo, è unanimemente riconosciuto come custode, promotore e difensore dei valori alla base di un’Europa coesa e solidale“.

