Basilicata: misure economiche ai comuni vincitori del riconoscimento internazionale “Bandiera Blu”! La proposta

“La Proposta di Legge ‘Premialità e valorizzazione per i comuni insigniti della Bandiera Blu‘, da me presentata, dispone l’assegnazione di misure economiche ai comuni vincitori del riconoscimento internazionale ‘Bandiera Blu’“.

Lo evidenzia il consigliere regionale della Lega, Pasquale Cariello che aggiunge:

“In particolare, il lavoro legislativo prevede l’erogazione di un contributo ai comuni costieri per gli eccellenti risultati raggiunti per l’ottenimento del riconoscimento, nonché come cooperazione per le spese sostenute a tal fine.

Si tratta di un intervento che mira a premiare l’attività svolta dai comuni vincitori e, in subordine, stimolare le Amministrazioni non ancora premiate, verso un progressivo miglioramento dei servizi offerti al pubblico e il pieno rispetto dei criteri indicati nel Programma Bandiera Blu della FEE Italia.

Infatti, la legge mette a disposizione un ammontare annuo di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.

Per gli anni successivi al 2022 la Giunta, in base alle nuove eventuali attribuzioni della Bandiera Blu da parte della FEE Italia alle Amministrazioni concorrenti, procederà, con proprio Provvedimento, alla redistribuzione e assegnazione del contributo che la Regione si impegna ad erogare”.

